Satte høyt tempo som holdt helt inn

sport

På forhånd var det varslet et solid felt på 3.000 meter. Selv om det endte opp med fire løpere på startstreken, var det en sterk kvartett på startstreken. Og når værforholdene var særdeles glimrende for langløp i Stangnes idrettspark, var det tydelig at kvartetten ikke hadde tenkt å la sjansen for ei god tid gå i fra seg.

Vårens første seriestevne ble arrangert i Stangnes idrettspark IK Hinds utøvere har ventet lenge på å starte opp med sine konkurranser. Tirsdag var ventetida over.

– Vi må si oss fornøyd med at tre av fire ender opp med personlige bestenoteringer, sier Fossen Nilsen etter å ha brutt målstreken først.