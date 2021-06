sport

17-åringen stormet over mållinja etter 100 meter på tiden 12.97. EM-arrangøren i Polen noterte det som ny bestenotering for harstadværingen. Innen parafriidretten er det riktig, men Øverland har løpt ett hundredels sekund raskere i et ordinært friidrettsstevne. Tiden fredag var dessuten nesten to tidels sekunder bedre enn årsbeste for IK Hind-utøveren.

Det gir selvtillit etter den tunge dagen i forveien da dagsformen sviktet under finalen på 200 meter. Og enda viktigere: Det ga finaleplass på 100 meter lørdag.