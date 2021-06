sport

Trening med fullkontakt planlegges for klubbene i breddefotballen fra cirka 20. juni. Første runde i norgesmesterskapet for menn planlegges 24.–25. juli.

Datoene bekreftes av Hugo Kjelseth. Han er styremedlem i Divisjonsforeningen, som er interesseorganisasjonen i hovedsak for klubbene i 2.-divisjon og 3.-divisjon. I et møte, som klubbene var med på tirsdag ettermiddag, ble det informert om hvordan man ser for seg gjenåpning av breddefotballen.