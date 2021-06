sport

Det sier Skånland-trener Tor-Anders Hustad om det faktumet at Skånland 2/Grovfjord var nødt til å kaste kortene tirsdag formiddag. Det skjedde etter at Grovfjord IL sendte ut en pressemelding om at det ikke var mulig å opprettholde samarbeidslaget lengre. Årsaken til at det omtrent ikke er a-lagsspillere igjen etter at man har lagt et drøyt år bak seg med Covid 19 og en idrettslig samfunnsdugnad hvor fotballen i lavere divisjoner ennå ikke har vendt tilbake til den normale treningshverdagen.

– Dette er nok det nyeste eksemplet på den alvorlige utviklingen som fotballen er i. Selv ikke et forsøk på å redde skuta gjennom et samarbeidslag med oss gjorde det mulig å kunne opprettholde satsingen til ei fotballbygd som Grovfjord. Det er trist, sier Hustad.