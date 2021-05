Kommer hjem til norsk sesongstart

sport

Det er faktumet i øyeblikket for Hans Magnus Eldby Dahlslett. Han har brukt forsesongen på å gjennomføre optimale sesongforberedelser på Lanzarote, før han dro til Belgia. Her sluttet han seg til sin belgiske sykkelklubb, Mysenlan Baboco Cyclinvest. Her har han derimot fortsatt treningsarbeidet, uten å få konkurrert.

Den siste oppdateringen ga håp om at det skulle være mulig å starte opp den belgiske sesongen på sykkelsetet i mai. Så sørget pandemisituasjonen for at heller ikke det var noe som gikk etter planen.