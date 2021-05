sport

Hålogaland Fotballkrets støtter seg på tolkningen Norges Fotballforbund gjør om hva som er tillatt og ikke tillatt i trinn to av gjenåpningen av Norge.

Fra og med fredag kan flere lag få spille kamper. For eksempel vil Kvæfjord IL, Ibestad IL og Liland IF kunne dra til nabokommunen med sine barnelag – såframt smittesituasjonen tillater det. Grunnen til at disse får krysse kommunegrensa til nærmeste nabo, er at de ikke har andre lag å spille mot i egen kommune.