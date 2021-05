Derfor ble Tande tildelt ildsjelprisen innen idrett

sport

Ildsjelsprisvinneren for 2020 tok initiativet og fikk gjennomslag på styrenivå for at Harstad Håndballklubb opprettet et fond, som bidrar til at økonomi ikke skal være en barriere for deltakelse.

– Harstad Håndballklubb vil virkelig realisere mottoet «håndball for alle», uttaler leder Rigmor Hansen Aarrestad fra Harstad Idrettsråd.