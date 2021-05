Full forvirring om neste trinn i gjenåpningen. - Aner ikke hvem som kan reise og hvor

sport

Trinn to av gjenåpningen av Norge i koronapandemien er i gang fra og med torsdag 27. mai, varslet regjeringen før helga.

Et punkt i planen gleder spesielt de som driver med idrett for barn og ungdom. Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såframt kommunene har samme smittenivå.