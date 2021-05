sport

Overgangen fra Melbo har skjedd på rekordtid. Den skulle uansett kommet til høsten, men Medkilas sportslige ledelse og hovedtrener Margunn Haugenes mener Karlsen har ferdigheter og egenskaper som klubben trenger umiddelbart.

– Vi er veldig glade for å få til denne overgangen. Mathilde har et veldig stort potensial. Hun er ung og fortsatt bare 10.-klassing, men vi vurderer at hun kan bidra positivt allerede nå, sier Haugenes.