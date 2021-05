– Et idyllisk sykkel-helvete

sport

Det kan blant annet Sander Pedersen berette om etter at han var med i tetgruppa hele veien til målstreken under årets lokale utgave. Men mens den originale varianten, «Paris – Roubaix» har fått sitt kallenavn som en følge av vanvittig tøffe brosteinspartier, er det derimot vårløsningsveier på nordsida av byen, akkompagnert av en god porsjon nordnorsk nedbør, som kan utgjøre det litt mindre dimensjonerte sykkel-helvetet.

Tiril er tøff og har guts, sier landslagssjefen Tiril Jørgensen fra Harstad vil få landslagsoppdrag for Norge dersom syklistene kommer seg på ritt utenlands.

– Det ble jo egentlig et ganske så rolig og greit ritt i fint vær, sier 23-åringen fra Harstad.

Slått i spurten

Etter dagens runde, fra Åsegarden, via Bergseng til Høgda, rundt Kasfjord og tilbake til utgangspunktet via grusveien mellom Ervik og Sollia – før det hele ble repetert en gang til – kvalifiserte imidlertid ikke til den tøffe karakteristikken. Periodevis solskinn og rimelig greit sykkelvær, gjorde det imidlertid mulig å nyte konkurransens idylliske kulisser. Samtidig ble det som forventet en kamp på kniven om seieren. Inntil innspurten var det Pedersen, klubbkollega Ask Jørgensen og Vesterålen Sykkelklubbs Magnus Pettersen. Da var det til slutt sju tideler som skilte vinner Pettersen fra toer Pedersen.

– Det var nok litt som ventet dette. Jeg prøvde å riste av de andre i partiet før innspurten, men lyktes ikke. Da skjønte jeg raskt at det nok ville bli tøft å gjøre noe med Magnus her. Han er råsterk i disse spurtene, sier Pedersen.

Engelsk trener

Pedersen, som ikke startet opp med aktiv sykling før i 17-årsalderen, har for lenge siden vist at han mener alvor med sin sykkelsatsing. Det vises blant annet i at han har engasjert utenlandsk trener for å få sving på sykkelhjulene.

– Det har vært en glimrende investering. Mountainsyklisten Ben Thomas har fulgt meg opp over nettet. Hans inntog her har sørget for at jeg selv mener å ha fått et helt annet nivå over syklingen denne sesongen, sier landeveissyklisten.

Her er vinneren av Seire ved å dele-prisen På "Bær fram Harstad" fredag var det Harstad Cykleklubb som vant prisen “Seire ved å dele”. De får prisen for prosjektet Harstad Sykkelpark.

Han understreker at det betyr satsing på nasjonalt nivå denne sesongen.

– Jeg ser fram til det første norgescuprittet den første helga i juni. Da starter den nasjonale sesongen ved at jeg sykler mitt første ritt på nasjonalt nivå. To uker senere er det NM i Kristiansand. Så får vi se om jeg klarer å få finansene på plass i forhold til det neste norgescuprittet i Valdres, sier Pedersen og utdyper:

– Syklingen er noe som jeg vil satse på i lang tid framover. Jeg legger gjerne ned 10.000 timer for å teste ut hvor god man kan bli på sykkelsetet.

Rittrening

I målområdet er Idar Je Brendmo i sentrum for arrangørklubben. Han er klar på at det lokale «Helvetet i nord» har vært en god porsjon våtere og kaldere tidligere enn i år.

– Enkelte år har syklistene kommet i mål med en brun maske. De har vært fullstendig dekket av gjørme, erindrer Brendmo

– Det har viktig å kjøre denne rittreningen, samtidig som vi ser det som sentralt å arrangere aktivitet som ivaretar smittevernreglene. Så er det også slik at enkelte fortsatt har valgt å sykle innendørs, og ikke har kommet ut ennå. Derfor har det vært betydelig flere på start til tidligere utgaver av sykkelrittet, sier Brendmo.