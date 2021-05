sport

Det er tilfellet for Lødingen-mannen denne sesongen. Etter at han tidlig la hanskene på hylla har nemlig Gjestvang tatt steget over i trenernes rekker. Denne sesongen er han assistenttrener for Fløyas kvinner i trenerteam sammen med Øyvind Tjelde Haga.

– Jeg har vel omtrent hatt alle roller som er mulig å ha i Fløya siden jeg kom inn på denne sida av klubben før 2014-sesongen, sier Gjestvang lattermildt, før han ramser opp posisjoner som lagleder, materialforvalter og keepertrener