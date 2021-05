Ingen får spille om opprykk – eliteserien forblir uforandret

sport

Eliteserien i innebandy vil bestå av de samme klubbene som spilte inntil seriespillet først ble satt på vent i januar og senere avlyst i mars. Åtte serierunder gjensto for Harstad da det ikke lenger var mulig å få spilt kamper. Allerede for to måneder siden ble det vedtatt at ingen lag rykker ned eller må spille kvalifisering for å unngå degradering.

Seksjonsstyret for innebandy i Norges Bandyforbund har nå vedtatt at det ikke vil bli spilt kvalifiseringer for eliteseriene for kvinner og menn i vår. Ambisjonen om å gjennomføre fullverdige 1.-divisjoner for begge kjønn, men det måtte allerede i fjor høst skrinlegges. Hele veien har det vært holdt åpen for kvalifiseringsspill med begrenset opprykk dersom 1.-divisjonsklubbene kunne begynne treningene i begynnelsen av mai.

Gjenåpningen har ikke kommet langt nok til at det er mulig å få til, og forbundet har heller ikke fått gjennomslag for å definere 1.-divisjonslagene som toppidrett.

– Det er med tungt hjerte at vi nå må innse at det ikke ble kvalifiseringer til eliteseriene 2021/2022. Vi valgte å avvente denne avgjørelsen til etter 5. mai, med forhåpninger om lettelser for vår idrett. Dessverre kom ingen slike lettelser, sier seksjonens leder Paal Chr. Saastad i en pressemelding.

Eliteserien blir derfor spilt med 11 lag kommende høst, vinter og vår, og den siste plassen står tom, akkurat som sist sesong. Tunet, Greåker, Sveiva, Slevik, Sandnes, Akerselva, Gjelleråsen, Fredrikstad, Sarpsborg og NOR 92 blir dermed Harstads motstandere også da.