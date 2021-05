Ponnimiljøet er i oppblomstring

sport

Det sier ponniinstruktør Marthe Fossem Paulsen om ponnikuskene Victoria Rist Ellefsen, Selena Sommerbakk og Frida Øvereng. Denne uka har trioen vært med på å sikre seg ponnilisens. Det ble klart etter trioens innsats i Harstad travpark denne uka.

– Onsdag og torsdag ble det kjørt et opplegg som har gitt de tre unge ponnikuskene et løft på veien videre som ponnikusker. Etter at de onsdag tok en skriftlig eksamen, var det torsdag klart for å gjennomføre den praktiske prøven. Det var noe som trioen besto med glans, understreket ponniinstruktøren.