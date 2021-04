Innstilt til valgkomiteen i Norges Idrettsforbund

sport

Det kunne organisasjonssjef i idrettskretsen, Sylvi Ofstad, informere om fra talerstolen i forkant av årets årsmøte i Harstad Idrettsråd. Hun så muligheten til å lansere en nordnorsk kandidat da kabalen skulle legges for posisjonene før årets årsmøte i Norges Idrettsforbund. Det skjedde etter at man gjorde en lovendring som viste seg å bane vei for den lokale idrettsrådslederen.

– Vi måtte snu oss raskt, og så tidlig at Hansen Aarrestad var et godt alternativ som kvinnelig idrettsrådsleder, sier Ofstad.