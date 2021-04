Alene om banebrytende lavterskeltilbud for alle

sport

Det sier trener Martin Lauritzen om IF Kilkameratenes nyeste fotballtilbud, Artigfotball. Han var sikker på at han skulle bidra til dette tilbudet da det ble lansert fra klubbens side.

– Dette var det som jeg savnet i min egen karriere. Et sted hvor man bare har det moro og er i aktivitet. Da Kilkameratene kom på banen med dette tilbudet, tenkte jeg med en gang «Yess». For dette er noe som jeg gjerne skulle hatt å falle tilbake på i min egen karriere, sier Lorentzen, som selv la fotballen på hylla fordi det kom til et punkt hvor det ble for mye og for alvorlig for tidlig i karrieren.