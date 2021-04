sport

I iskald vind og periodevissnøstorm ble det nemlig kjørt treningsritt med start- og målgang på Stokmarknes.

– Det var ikke noe annet enn et treningsritt for en vennegjeng i sykkelmiljøet. 15 stykker var til sammen på startstreken, og kjørte et ritt hvor man til slutt syklet en lang distanse, beretter far og rittdeltaker, Leon Molund.