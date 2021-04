sport

I pausen under søndagens vennskapskamp mellom 12-årslagene til Lia/Brage og Landsås, var det plutselig duket for pauseinnhold som de aller færreste hadde forventet seg på forhånd. Da kom plutselig leder i Harstad Idrettsråd, Rigmor Hansen Aarrestad og daglig leder Kjell Arvid Andersen ned fra publikumsplass. Bak ryggen hadde de med seg et kunstverk, som skulle overrekkes til en spesiell person i hallen denne dagen. Personen de siktet til var Lia/Brages 21-årige trener, Waralak Narkchuen.

– Vi har lyst til å si noen gode ord til deg, Waralak, startet idrettsrådslederen, til en lettere forfjamset håndballtrener, som skjønte lite av det som foregikk i øyeblikket.