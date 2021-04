Kristian (17) har lagt keeperhanskene på hylla fordi han ikke får bytte klubb: Slik kan konflikten løses

sport

Kontraktsdebatten har blitt billedlagt av en lokal sak i forrige uke. Lørdag presenterte Kristian Lysvik sin historie i Harstad Tidendes kanaler. I fjor vår undertegnet han en treåråsavtale som binder han til klubben til 2023. Da et Skånland OIF i målvaktstrøbbel henvendte seg til HIL for å gi Lysvik sjansen til å vokte målet for Skånland på 3.-divisjonsnivået, ble de avvist av HIL med begrunnelse om at han var en del av deres planer fram til 2023.

– Noen har tatt til orde for at treårskontrakter er lange bindingstider for unge spillere. Andre har argumentert for at klubber må ha forutsigbarhet.