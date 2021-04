De kunne ingenting om håndball. Tilfeldigheter gjorde dem til fru og herr Landsås

sport

Torhild Andersen og Ronny Sørensen har i nyere tid vært det nærmeste du kommer fru og herr Landsås for sitt brennende engasjement for håndballklubben på øvre Seljestad. Det lå på ingen måte i kortene at det skulle bli slik. Håndballen kom til dem ved en tilfeldighet. Det hele startet da datteren Ida Marie Sørensen (22) ble med på ei trening som 8-åring bare fordi alle andre i venninnegjengen skulle dit.

– Ingen av dem har spilt håndball selv, men etter at jeg ville begynne å spille har vi nærmest blitt definisjonen på en håndballfamilie, forteller datteren.