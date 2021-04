sport

Det er nemlig noe som kan bli tilfellet om man velger å stå fast på det som er juridisk riktig i saken som har presset seg opp til overflaten den siste tida. For Lysvik, som er en 17-årig treningsvillig målvakt, er knyttet til klubben. Det skjedde gjennom at Lysvik som 16-åring signerte en treårskontrakt med foresatte til stede 8. mai 2020. For hans personlige del har kontrakten ført med seg at man heller ønsker å slutte med fotballen enn å utvikle seg videre som målvakt.

– Klubben kan godt være med på å diskutere et utlån for Kristian – Vi er med på å diskutere et utlån, selv om det ikke er en ideell situasjon for oss. Men når det kommer til en overgang, så er vi nødt til å tenke på klubbens interesser.

– Der og da kunne man selvfølgelig ikke forutse hva som skulle skje. Samtidig føler jeg meg lurt når jeg skrev under på en treårskontrakt. Slik jeg ble forespeilet en amatørkontrakt var det at den måtte skrives grunnet kampforsikringer og praktiske ting, ikke at den skulle stå i veien for min videre utvikling som fotballspiller,