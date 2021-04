sport

Det sier travlagslederen, som før det delvis digitale generalforsamlingen torsdag kveld, hadde sittet som leder i det lokale travlaget i to år. Etter at denne generalforsamlingen igjen ble ferdigstilt, hadde Eilertsen tatt gjenvalg for en ny toårsperiode.

– Jeg takker for tilliten, og håper på at vi skal holde godt driv i det lokale travlaget, også i tida framover, sier den nyvalgte lederen.