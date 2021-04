Styrelederen: – En bauta trer tilbake

sport

Styreleder Beate Tande har i en tid kjent til at Lindstrøm kom til å takke for seg etter inneværende sesong. Onsdag ble det offentliggjort.

– Det blir ikke enkelt å fylle tomrommet hun etterlater seg, for ikke å glemme kompetansen Monica har delt med klubben. Det er bare å ta av seg hatten for alle timene hun har lagt ned i hallen, ikke bare for damelaget, men for alle lag og spillere hun har trent over år. Det er en bauta som trer tilbake, og det er henne vel unt. Monica har forsaket mye for håndball, sier Tande.