Slik skal klubben få ungdom på banen etter koronapausen

Årsmøtet til Landsås vedtok et budsjett, som blant annet gir rom for konkrete tiltak rettet mot spillere og deres familier når det blir en ny, og etter planen, normal sesong fra skolestart i august.

Rammen for budsjettet er på 1,5 millioner kroner, og det er tatt høyde for et lite minus på drifta på drøyt 10.000 kroner.