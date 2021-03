Retter fokuset mot langsiktige mål

sport

Sprinteren, som etter overgangen til studielivet i Oslo, konkurrerer for IL Tyrving, er blant dem som har kjent mest på den tøffe koronasituasjonen i Oslo for tida. Det betyr at Koppen har stått tett på en meget krevende koronasituasjon.

– Vi har gjort hva vi kunne. Den siste tida har alt av treningsstudio og idrettshaller vært nedstengt. Det betyr at man har prøvd å få til en treningshverdag med en god del bakkeløp utendørs, forklarer sprinteren.

Koppen fikk sitt definitive gjennombrudd under innendørssesongen i 2019. Da ble han nummer fire i finalen på 60 meter innendørs, kun tre hundredeler fra NM-medalje.

– Denne innendørssesongen har gått til å bygge seg opp. Jeg har slitt med overbelastning i ei sene, som er en skade som har plaget meg over tid. Det betyr at jeg har brukt vinteren på å bygge meg sakte, men sikkert opp. Selv om det ikke har blitt avholdt nasjonale konkurranser, er det ikke noe som har fått konsekvenser for meg. Jeg har uansett satt med seg langsiktige mål for satsingen framover. Derfor setter jeg ikke fokus på noe konkret før tidligst til sommeren. Nå er det riktig for meg å rette fokuset langt fram for å få god kontinuitet i arbeidet, mener Koppen.

Nå venter påskeferie hjemme i Harstad før turen igjen går tilbake til Bærum etter påske.