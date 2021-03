sport

Det sier daglig leder, Knut Skarsem Granås, etter at han opplevde en av årets beste dager mandag ettermiddag. For da knallsola jaget skydekket unna, var ikke folk sene om å finne fram snøbrett og alpinski for å kose seg i fjellet.

– Med våre utvidede åpningstider hadde vi et veldig godt tilsig av folk. Søndag kunne vi telle opp 516 besøkende i senteret. Det må vi si oss veldig godt fornøyd med som en oppstart på påskehøytida, sier Granås.