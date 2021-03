sport

Harstadværingen kusket tredjevalget Shocking Icon til seier i femte avdeling av V65-spillet i Harstad Travpark lørdag. Ekvipasjen lå i rygg på ledende Florican Plane stort sett hele veien, men kom seg ut på siden og tok seg forbi på oppløpet.

Kusk Ringberg så knapt hva han selv gjorde før det var 100 meter igjen. Da fjernet han kjørebrillene for å få et overblikk over situasjonen. Da så han ingen mellom Shocking Icon og målstreken.