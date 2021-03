Jubler for gave som kan berge sesongen

sport

Harstad Funkis, som spiller tilrettelagt håndball, jubler over støtten fra Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge. 44.000 kroner til årets drift er nærmere 20 prosent av totalbudsjettet til byens kuleste håndballag, som drifter selvstendig uten økonomiske tilskudd.

Laget er et samarbeid mellom Håndballklubben Landsås og Harstad Håndballklubb. Det trenes av administrativ leder Jan Lindgren i HK Landsås, styreleder Beate Tande fra Harstad HK og Carina Bertheussen fra Harstad kommune. I tillegg er Jørn Helge Johnsen spillende trener.

Gleder seg

– Vi er utrolig takknemlige og ydmyke overfor Samfunnsløftet, som gir betydelig støtte for å beholde tilbudet til våre spillere. Det gir oss muligheten utøve idretten som vi alle er så glade i, samt at vi kan rekruttere nye spillere. Og ikke minst er det et bidrag mot målet om å kunne delta på årets store begivenhet, Landsturneringen, sier Jan Lindgren.

Sistnevnte skal etter planen finne sted i Kristiansand 3.–5. september. Landsturneringen hadde i 2019 30-årsjubileum, Rundt 1850 deltakere deltok på Stjørdal, blant dem Funkis-spillerne. I fjor ble den avlyst grunnet koronapandemien.

– Vi håper ikke det samme skjer i år. Beslutningen blir tatt i mai, så vidt vi vet. Spillerne våre har gledet seg ekstra til å få oppleve Kristiansand, som har dyrepark og andre attraksjoner som frister i tillegg til turneringsdeltakelsen. Vi har planlagt å gjøre litt ekstra ut av årets tur, men jeg kan ikke røpe mer ettersom det foreløpig er en hemmelighet, sier Lindgren.

Får ikke trene

Sesongen har vært krevende for de 14 spillerne og lederne. Spillerne har sett lite til hverandre. Det ble få treninger før jul. Funkis fikk 14 dager til trening før hallene igjen ble stengt.

– Vi skulle ha noen nye på prøve rett før siste stenging. Utrolig kjedelig at vi ikke kom oss i hallen når disse endelig hadde bestemt seg, men vi prøver på nytt når det åpnes for aktivitet innendørs igjen, sier Lindgren, som er en svært engasjert trener.

– Funkis gir meg ekstremt mye. Det er vanskelig å sette ord på hvor fantastisk og fin denne gjengen er, sier Lindgren.