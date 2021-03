sport

Et enstemmig årsmøte i Harstad Håndballklubb vedtok at Tande skal fortsette i vervet – i alle fall i ett år til.

– Jeg ønsket meg ut for å kunne jobbe med andre ting i klubben, men forsto det slik at det var vanskelig for valgkomiteen å få inn nye i denne posisjonen. Da kan jeg ta ett år til, sier Tande, som har sittet på toppen siden 17. desember 2014 da hun overtok som midlertidig leder fram til hun ble valgt permanent i mars 2015.