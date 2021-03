sport

Høgli dro i gang debatten og foreslår at Norge skal boikotte VM med bakgrunn i brudd på menneskerettigheter og de store dødstallene blant gjestearbeidere i Qatar siden landet ble tildelt VM for ti år siden.

Tromsø IL ble den første klubben til å vedta boikott. Høgli uttalte i den forbindelse at han «tror nok sikkert at mange har lent seg på dialog – og det er det beste virkemiddelet å starte med. Når ikke dialog og diplomati fungerer, føler vi at vi må si fra».