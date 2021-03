sport

Det ble presisert under formannskapsmøtet i Harstad om videreføring av koronatiltak onsdag. Arbeiderpartiets Trond Heide Henningsen poengterte at det er tøffe tider for idrettslag med demotiverte trenere og unger likeså.

Gjenåpner Harstad stadion, men fortsatt stengt innendørs Harstad stadion skal brøytes og lysene skal tennes. – Vi trenger områder hvor vi kan bevege oss, sier varaordføreren.

– Barn og unge må få frislipp når smittetrykket senkes, understreker Henningsen.