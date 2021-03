Løft i millionklassen

sport

Det kan medlem i Landsåshallen AS, Ronny Sørensen skrive under på. Etter at det tidligere ble påpekt flere sikkerhetsmessige mangler i hallen, har man den siste tida startet et oppussingsarbeid for hallen, som for første gang sto klar for bruk tilbake i 1986. Nå kan Ronny Sørensen og Landsåshallen AS være fornøyd med at halleier Harstad kommune er på god vei til å presentere et idrettsanlegg som ikke er langt unna nyoppusset.

– Vedtaket om å pusse opp hallen har vært noe som vi i Landsåshallen AS har presset på med for å påvirke kommunen til å investere i. Det har kommunen besvart. Når dette investeringsprosjektet ender opp med å være ferdig, vil det være nedlagt millionbeløp i å pusse opp hallen, sier Sørensen.