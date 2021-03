Spektakulært løft for folkehelseaksjon

sport

Installasjonen med sykkel og qr-kode i tilknytning til "Vi går for sykkelparken"-aksjonen forlot Laugen torsdag. Kommende uke er turmålet Gansåstoppen ved Ramnfløya.

Aksjonen håper å få et nytt løft etter tunge uker fylt av regn og snøfall når et av de mest populære utfartsområdene i Harstad er destinasjon. Og det ble bokstavelig talt et spektakulært løft da sykkelinstallasjonen, som står ved turmålene, skulle flyttes fra Laugen til Gansåstoppen. Den ble flydd til topps av Heliteam, og kunne i noen minutter torsdag ses svevende over Harstad.