Stanser idrett for barn og unge i Harstad: - De bør få et tilbud, mener idrettskretsen

Idrettsanlegg kan kun holde åpent for 1.-divisjonslaget til Medkila IL og eliteserielaget til Harstad Innebandyklubb. For øvrig stenges alt ned i Harstad, også for barn og ungdom.

De nye smitteverntiltakene ble vedtatt av formannskapet onsdag ettermiddag.

– Tror på forståelse

Det ble ingen diskusjon om temaet fra politikerne. Unntaket var en kommentar om at barn og ungdom under 20 år er skjermet i de nasjonale rådene, mens de lokale tiltakene blir mer inngripende.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen svarte på denne.

– De fleste barn- og ungdomslag har innstilt treningene denne uka på grunn av den uoversiktlige situasjonen. Derfor tror jeg vi blir møtt med stor forståelse for dette, sa Hansen i møtet.

Barn og unge skal fortsatt gå på skole sammen og sitte i klasserom, med unntak for elever i videregående skole, men det tillates ikke at de samme barn og unge møtes for å trene på større arealer i idrettshaller.

– Bør skånes

Idrettskretsen reagerer og støtter seg til de klare anbefaler gitt av regjering og helsemyndigheter, som sier at barn og unge skal skånes i mest mulig grad når det gjelder tiltak.

– De bør kunne få tilbud om en fritidsarena, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms og Finnmark idrettskrets.

– Til sammenligning har Oslo kommune tillatt å ha idrettsaktivitet åpen for barn og ungdom, der de opp til 16 år kan trene inne og ute med kontakt i grupper på maks 20 personer. Aldersgruppa over ungdomsskole og under 20 år kan trene ute og inne med 1 meters avstand og maks 10 personer i gruppa, påpeker Ofstad.

Troms og Finnmark idrettskrets håper og oppfordrer kommunene til å i størst mulig grad skåne barn og unge for restriktive tiltak der de blir fratatt mulighet for en fritidsarena.

– Idretten må likevel forholde seg til de restriksjoner som kommunene vedtar, understreker Ofstad.





