Selv om han ikke lyktes med å få kontrakt med den irske eliteserieklubben, Finn Harps, så har det ikke skortet på interesse for harstadværingen. Han har vært klar på at klubber rundt omkring i Norge ikke har ligget på latsida til tross for at han selv har sittet i karantene siden oppholdet i Irland.

– Etter at oppholdet i Irland ikke ga noe tilbud for Andersen, har han vært i karantene helt fram til mandag. Siden da har det kommet andre klubber på banen, sier Mauseth.