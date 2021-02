sport

Det sier Jim Johansen, uten å legge skjul på at han mener at det ikke har blitt gjort nok av sin gamle klubb for å ta posisjonen som et verdig fotballokomotiv i byen og for byen. Etter flere sesonger som lynving og frontmann hos HIL, ble han solgt til Strømsgodset tilbake i 2009. Da ble en fotballkarriere, som så inkluderte klubber som Bodø/Glimt, Sogndal, Bryne og Notodden, sjøsatt. Etter at han kom tilbake til byen for ett drøyt år siden, har han registrert det som han selv mener er en branntomt av nivået som han selv forlot for 11 år siden.

– Byen har sine lag på femte øverste nivå i Norge. Det sier alt. Det er ikke så altfor lenge siden at vi hadde tradisjon for å møte lag som Alta, Levanger, Strindheim og Tromsdalen. Nå er det oppgjør mot Høken som gjelder, sier Johansen.