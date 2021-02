sport

Det er den dramatiske vendingen som har skjedd de siste ukene i Lødingen. Her står man per dags dato uten trener for det som eventuelt kommer til å skje for våren 2021.

– Jeg er en standhaftig mann. Og jeg kan ikke ta det sportslige ansvaret for det som eventuelt vil skje av håndballaktivitet på herresida i Lødingenhallen denne sesongen, sier Hanssen.