Forbereder seg for ny NM-sesong: – VM er en liten drøm

Det sier Jonas Dalseth Jacobsen, som ser frem mot sesongen hvor han satser mot å sikre seg sitt fjerde NM-gull på rallycrossbanen. Foruten pausesesongen i 2019, har han sørget for å ta hjem tre strake NM-gull i supernasjonal klasse 4.

Fra sin base i Trøgstad i Viken, har han stått for egentreningen som kreves. To ganger ukentlig i vinter har han nedlagt egentrening på go-kart-banen. Rallycrossbilen, som har et Volkswagen-karosseri med en Volvo-motor under panseret, er klar for et nytt år med NM-sirkus. Nå legges løpet for at mesteren igjen skal stå øverst på seierspallen i 2021-sesongen.