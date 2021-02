sport

For Lødingen-kvinnen som går på ski for Kvaløysletta Skilag fikk en solid opptur under norgescupsprinten som innledet konkurransehelga i Førde. For Kjellbergvik hadde nemlig ikke hentet hjem de første norgescuppoengene i årets langrennssesong, før hun la grunnlaget med en god prolog fredag formiddag.

– Den gikk i en løype som passet meg veldig godt. Her kunne man bruke mye dobbeldans, som passet meg ganske bra. Selv om man gikk en prolog som ikke var bedre enn ok, så var det helt greit i dag, sier Kjellbergvik.