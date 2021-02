sport

Det mener den daglige lederen i Harstad Idrettsråd etter at han torsdag kunne se at kommunens politikere lettet på smittevernkravene, og lot innendørsutøvere over 20 år slippe til med treningsaktivitet i hallene. De må riktignok fortsatt holde en meters avstand på treningene.

– Vi er selvfølgelig kjempeglad for at idretten får mulighet til å drive sin aktivitet med litt mindre stramme tøyler fra og med mandag. Men samtidig har vi full respekt for det som nasjonale og lokale fagmyndigheter kommer med. Vi er også lojal overfor de retningslinjene som myndighetene kommer med, sier Andersen om den krevende situasjonen.