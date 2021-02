sport

Det sier håndballtrener Monica Lindstrøm, og refererer til en krevende sesong for Harstads håndballjenter i 2.-divisjon. For mer eller mindre rett etter at sluttsignalet gikk for de doble treningskampene, var det ikke mer treningstid på seniorkvinnene.

– Det har vært ei trist tid. Man mister jo mye av den konteksten som lagsporten håndball dreier seg om. Det handler ikke bare om håndballen, men også om det som er knyttet opp mot det sosiale i laget. De faste møtepunktene, som håndballtreningene har vært tidligere, har vært borte denne drøye måneden. Litt av grunnlaget faller bort, sier Lindstrøm, før hun er rask med å understreke: