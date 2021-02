Overrasket over kompisens positive prøve: Tre tester på fem dager

sport

Skiløperen fra Kvæfjord, som satser for fullt i verdenscupen i langløp, er i tilnærmet isolasjon etter at lagkamerat Stian Berg fikk et positivt svar på koronatest torsdag.

– Jeg tok en ny test torsdag, og fredag ettermiddag fikk jeg vite at den er negativ. Jeg har heller ingen symptomer, sier Vesterheim.

Tett oppfølging

Søndag fløy han hjem fra Italia etter en sterk 15.-plass i klassikeren Marcialonga. Vesterheim har vært på reise med den nå koronasmittede Berg siden andre helga i januar. Sammen har de trent, konkurrert og bodd i Mellom-Europa.

– Noe av det verste med at Stian er koronasmittet, er at verken han eller vi øvrige på laget aner hvordan smitten kan ha oppstått. Vi tror kanskje at han er blitt smittet sent på reisen, eventuelt da han kom tilbake til Lillehammer, men sistnevnte er egentlig ganske usannsynlig. Dette er kommet nærmest som et sjokk for hele gjengen, sier Vesterheim.

Han har tatt tre koronatester siden søndag. Den første tok han i Italia for å få være med flyet hjem. Den andre på Gardermoen mandag, mens den hittil siste var torsdag etter at lagkameraten var bekreftet positiv.

– Jeg har tatt åtte tester siden vi dro til første renn for snart fire uker siden. Alle har vært negative.

Innstilt på Tsjekkia

Han sier hele gjengen i Team Kaffebryggeriet har vært svært forsiktige siden de forlot Norge.

– Vi har brukt dobbelt munnbind, og nærmest ei hel flaske håndsprit for hver mellomlanding. Utenom konkurransene, har vi vært i egen kohort og uten å være i kontakt med andre.

Vesterheim skal ta enda en test mandag. Dersom også den er negativ, satser han på å sette seg på flyet til Tsjekkia når karantenetiden er over neste fredag. Neste søndag går femmilsrennet Jizerská50.

– Jeg har slitt i kulde etter åpningsrennet da jeg fikk frostskader. Fredag knakk jeg koden og fant en god løsning med sko og klær. Så lenge jeg holder meg varm og frisk, skal jeg trene fem timer om dagen fram til avreise, sier Vesterheim.

Han sier Team Kaffebryggeriet har valgt å gå ut med koronasmitten fordi det er mest riktig med åpenhet.

– Vi har ingenting å tape på å informere. Det ville blitt feil for oss å holde dette hemmelig.