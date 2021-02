Små og store fortsetter å gå. Nå handler det om helsa

sport

Pengemålet for aksjonen «9 millioner kroner på 9 uker» til Harstad Sykkelpark ble nådd på seks dager. Likevel fortsetter den til veis ende for å fremme et viktig delmål: Trim for harstadværinger i et folkehelseperspektiv.

For de 1.800 første turene, alle til første stasjon ved TV-tårnet, fikk Harstad Sykkelpark 5.000 kroner for hver.