Johanne Aune Gjelberg og Ylva Larsen Mikkelsen håper på ei framtid der det å delta på ei håndballtrening skal skje på det som virkelig føles som deres ekte hjemmebane.

For laget fra nordsida av byen har utøverne nemlig vært nødt til å sette av store deler av ettermiddagen til sin treningsaktivitet i Seljestadhallen. Så også For håndballklubben, som har opplevd et stort oppsving den siste tida, er det nemlig krevende de dagene det er satt opp treningstid for håndball. Da må mange av foreldrene til spillerne først hjem for å hente sine barn, før turen bærer tilbake til Seljestadhallen. I dette momentet går fort en hel ettermiddag. Men den tida kan snart være forbi. For nå planlegges der en ny idrettshall midt i deres smørøye når det snart skal bygges ny skole på Bergseng.