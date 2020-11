sport

Det sier Sebastian Conrad Håkansson etter at han har blitt invitert med til et spektakulært rekordforsøk. I Måndalen, to mil utenfor Åndalsnes, skal årets store rekordforsøk i ekstremløpssammenheng gå av stabelen. Da skal Håkansson og fire andre løpere bidra til at den spanske fjelløperen, Kilian Jornet, skal prøve å utfordre verdensrekorden på 24-timersløp til grekeren Yiannis Kouros fra 1997. Den lyder på 303.506 kilometer, og er hva man kaller en «World Best Performance» – siden det ikke noteres offisielle verdensrekorder på området. Sammen med Jornet skal Håkansson konkurrere mot Simen Holvik, Didrik Hermansen, Jo Inge Norum og Harald Bjerke om hvem som kan løpe lengst på 24 timer flatt. Her er norgesrekordholder Bjørn ToreTaranger reserve. I 2015 løp han 257.606 kilometer på Bislett under samme type konkurranse.

Hårete mål

For Håkansson er ikke norgesrekorden noe som er et mål i seg selv.