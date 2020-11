sport

Han har stor tro på treningskameraten fra Hurumlandet.

– Jeg har stor tro på at det skal være mulig for Sebastian å ha suksess i denne konkurransen. Han er en gal mann. Og vi har jo sett eksempler på hans galskapsprosjekter tidligere, og er ikke i tvil om hva han kan være kapabel til. Her i byen har vi sett på hvor god han er når han selv sier at han ikke er i form. Men nå skal han visst ha forandret på det. Jeg har mye større tro på at Sebastian senker norgesrekorden enn at Kilian Jornet tar verdensrekorden, sier Fossen Nilsen.