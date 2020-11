sport

Kampen startet på verst tenkelige måte for gjestene da den ellers så solide sisteskansen Hanne Larsen feilberegnet et hjørnespark etter bare to minutters spill, som bidro til at hjemmelaget kunne ta en tidlig ledelse etter at Mette Skau var uheldig og satte ballen i eget mål.

Selv hevder Larsen hun fikk en solid dytt i ryggen som årsak til at hun bommet på ballen.