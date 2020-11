Kan vurdere å ha bankere i to av løpene

Per Olav Jørgensen om 5. løp

Slik vurderes løpene:

1. løp:

4 Camilio kommer ut etter en liten pause. Har vært jevn og god. Kommer han seg til tet, kan han lede hele veien. 7 Elite B.R. har gått mange fine løp og står fint inne i løpet. Med den rette reisen bør han kjempe i toppen. 8 Shocking Icon er jevn og flink. Står litt vanskelig til, men i et lite felt kan han fort kjempe om en trippelplass. 9 El Muro B.R var veldig god i et monteløp sist. Er formen den samme, så kjemper han langt fremme.

2. løp:

7 You Daz var helt strålende sist. Med den samme innsats kan han fort vinne igjen. 8 Thai Apollo viste sin styrke sist. Kommer han seg feilfritt ut, er han med helt i toppen. 6 Tanic Plane er litt variabel. Med i trippelkampen hvis han er på topp for dagen. 1 Blackjack Bonanza står fint til på strek. Kommer han seg fint ut, kjemper han om en trippelplass.

3. løp:

5 Gardin Trappa har vært god i lang tid. Står på tillegg og må ha litt tur underveis. Med det rette løpet kjemper hun om seieren. 4 Valle Trym kommer ut etter behandling. Går han feilfritt, så kjemper han om seieren. 9 Philip Lyn Kommer ut i sitt første monteløp. Kommer han seg tidlig frem, kan han fort kjempe om en trippelplass. 10 Svart Jo kommer ut etter lang pause. Er god i monte. Er formen bra, kan han kjempe langt fremme.

4. løp:

7 Uberg Odin måtte innom galoppen sist. Holder han seg til travet, kan han fort vinne dette. 4 Nordby Håp har gått fine løp. Må nok ned mot rekorden denne gang hvis hun skal kjempe i toppen. 8 Il Faxa vant sist. Da var det sprint. Med den rette reisen kan hun kjempe om en trippelplass. 9 Frøyu Fanten var ikke på topp sist. Er han på topp for dagen, er han med helt i toppen.

5. løp:

8 Villdensky kommer til å bli klar favoritt. Har gått flotte løp i det siste, og kan bli dagens banker. 7 Soleina vant sist. Møter tøffere selskap denne gang, men med det rette løpet kjemper hun om en trippelplass. 9 Brønnlund Ask har vært god i lengre tid. Er rask ut og kan få en fin reise. Kjemper langt fremme igjen. 1 Ville Lille Faksen går på det jevne. Nå står han fint til og kan fort kjempe om en trippelplass.

6. løp:

3 Rambunctious Ravin har vært kjempegod i alle løp den har startet. Denne gang er det autostart. Er rask ut og kan lede hele veien. 2 Real Superb var veldig god sist. Kan få en fin reise her, og da spurter han fort til slutt. 1 Gina W. måtte innom galoppen sist, men gikk veldig bra etter det. Kan kjempe om en trippelplass. 7 Florican Plane kommer ut etter lang pause. Er formen bra, kjemper han om en fin premie.

7. løp:

4 Whysofancy var ikke på topp sist. Er hun tilbake i det rette slaget, kjemper hun om seieren. 1 You C. står veldig fint inne i løpet. Feilfritt er hun med i seierskampen. 2 Pretty Devil er ny i nord. Gikk et flott hurtigarbeide og kan fort kjempe om en fin premie. 5 Ron Dennis er jevn og flik. Med det rette løpet er det en fin premie som gjelder.





V65-forslag

V65-1: 4-5-7-8-9

V65-2: 7-8-6-1

V65-3: 4-5

V65-4: 7-4-8-9

V65-5: 8-9

V65-6: 3 Rambunctious Ravin

Kr 320.-





V5-forslag

V5-1: 5-4-9-10-6

V5-2: 7-4-8-9-6-8

V5-3: 8-9-7

V5-4: Rambunctious Ravin

V5-5: 4-1-2

Kr 270.-