Den skadeforfulgte angriperen hadde bare spilt 15 minutter fordelt på tre kamper før hun søndag fikk hele andre omgang mot Fart.

Etter flere fine initiativer, uten å bli satt opp i bakrom, kom den ene sjansen som kunne gjort at utfallet ble et annet enn 1-0-seier for gjestene. Nylund forfulgte en langpasning, presset seg fram og styrte ballen forbi målvakten – bare for å se kula treffe stolpen.