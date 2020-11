sport

Den erfarne fotballpersonligheten gjør dette etter at han har kjent på belastningene ved å ha mange jern i ilden. Det er årsaken til at han slutter som sportslig leder i Medkila.

– Jeg tar konsekvensen av å over tid ha hatt et for hektisk program med for mange baller i lufta. Det var det barna mine som fortalte meg. Når man kjører en hel ettermiddag med fritidsaktiviteter, ble det ofte slik at jeg kjapt var hjemme, før man igjen føyk ut for å delta på et nytt møte, beretter Rafhaelsen.