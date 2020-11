Rambunctious Ravin gikk som banker sist. Vi stoler på samme hest lørdag

sport

1. løp

7 Shocking Icon har vært veldig god i lang tid. Står på langt tillegg på lang distanse. Med det rette løpet kjemper han i toppen. 6 Perfect King kommer ut på rett distanse. Holder han seg til travet og kommer feilfritt ut, er han med i seierskampen. 5 Wayne Brogård kommer ut etter behandling. Er en bra hest og kan fort kjempe om en trippelplass. 2 Gina W. gikk et veldig bra løp sist. Feilfritt er hun god nok til å kjempe i toppen.

2. løp

5 Frøyu Fanten har vist fine takter i det siste. Står fint til, og feilfritt er hun med i seierskampen. 6 Uberg Odin var veldig god sist. Har vært litt variabel, men feilfritt kan hun kjempe om seieren. 2 Vestpol Kine har veldig stor fart, men er veldig usikker. Holder hun seg til rett gangart, blir hun skummel. 1 Il Faxa er behandlet etter siste start. Trener fint, og med det rette løpet kan hun kjempe om en trippelplass.

3. løp

3 Whysofancy var veldig bra i sin siste start. Går hun opp mot det samme som sist, kan hun vinne igjen. 2 You C. er veldig bra de gangene han går feilfritt. Står fint til, og kan lede lenge her. 8 You Daz er jevn og flink. Har 40 meter tillegg. Kommer han seg rett inn i løpet, blir han skummel til slutt. 1 Ron Dennis viser at han går på bra tider. Kan være med der fremme lenge.

4. løp

3 Soleina har et flott løp på papiret. Løpet sist gjorde nok henne bra. Er rask ut og kan lede lenge. 9 Kjærs Emil viste fine takter sist. Kan overraske her. 6 Stina Mi har store fartsressurser, men er også veldig usikker. Holder hun seg til travet, kjemper hun i toppen. 8 Brønnlund Ask var veldig bra sist. Er veldig rask fra start, og kan få en fin posisjon her. Må med på bongene.

5. løp

5 Myr Faksen er endelig tilbake. Er han i det rette slaget, er han en klar vinner. 7 Kringlers Viktor var innom en galopp sist. Holder han seg til travet, er han med i seierskampen. 9 Philip Lyn er en sterk hest. Går jevne fine løp, og bør være med i trippelkampen. 3 Villdensky gikk et kjempefint løp sist. Denne gang står de beste bare 20 meter bak. Med det rette løpet, er han med helt i toppen.

6. løp

3 Rambunctious Ravin var tapper til seier sist. Står finere inne i løpet denne gang og kan bli dagens banker. 5 Photo Frecel har gått jevne fine løp. Her kan han kjempe langt fremme med det rette løpet. 7 Juliano Extreme møter litt enklere motstand denne gang. Kan kjempe om en trippelplass med det rette løpet. 6 Revenge måtte innom galoppen sist. Holder hun seg til travet, kan hun kjempe om en trippelplass.

7. løp

3 Sæter Oda går jevne, gode løp. Er veldig travsikker og med den rette reisen kan hun vinne. 5 Bråtnes Idun er ingen enkel hest å kjøre. Har gått på jevne fine tider, og opp mot det blir hun skummel. 8 Nordby Håp vant sist. Har langt tillegg og må gjøre alt arbeidet selv. Får hun de rette ryggene, er hun med langt fremme denne gang også. 6 Sjøvoll Julius har stabilisert seg i det siste. Kan være med i trippelkampen.

V65-forslag

V65-1: 7-6-5-2

V65-2: 5-6-2-1

V65-3: 3-2-8-1-4

V65-4: 3-9-8-6-10

V65-5: 5–7

V65-6: 3 Rambunctious Ravin

Kr 800.-

V5-forslag

V5-1: 3-2-8-1-4

V5-2: 3-9-8-6-10-1

V5-3: 3-5-7

V5-4: 3 Rambunctious Ravin

V5-5: 3-5-8-6

Kr 360.-

Dagens Dobbel-forslag

DD-1: 3-5-7-9

DD-2: 3-5-7

12 rekker a kr 10.-= kr 120.-